Катя Родина намерена изменить тактику по завоеванию Романа Гриценко

Мы давно решались на совместный выезд. Нас отпустили с Витей и Таней, и мы поехали вчетвером в кино. Все было хорошо, общались на лайте. Обратно поехали на машине, уснули в обнимку. Общение у нас после этого улучшилось, так как мы узнали друг друга с дружеской стороны. Понятно было, что мы и здесь говорим друг другу правду, и за периметром не врем.После того, как нас начали притягивать друг к другу, наше общение ухудшилось. Ясное дело, он боится быть в отношениях с кем-то, потому что это Рома. Меня начали называть мамочкой, поскольку я постоянно о нем забочусь, готовлю, слежу за ним. И он это подтвердил, что я привлекаю его не как девушка, а просто опекаю его. Исходя из этого я сделала вывод, что надо прекратить это делать. И пока я его вообще не трогаю.Недавно мне было плохо. Рома принес мне чай, громко на меня наорал, что я не забочусь о себе. Это было грубо, но с какой-то точки зрения это было проявление заботы.