У меня было подозрение на аппендицит и на камень в почках. Первая скорая, которая приезжала ночью, записала это, так и уехала, не забрав меня. Утром мне стало хуже, у меня была температура 39, меня всю трясло. Пришлось днем вызвать скорую, и врачи решили меня забрать в больницу. В клинике один из диагнозов подтвердился — у меня действительно камень в почках. Мне назначили серьезное обследование, после которого должен начаться длительный курс лечения от недуга, но я до конца не прошла обследование — ушла из больницы, потому что не хотела там лежать, тем более, я знала, что должна была прийти девочка к Роме Гриценко. И мне хотелось бы на это посмотреть. На приходе он девочке сказал: «Мне никто не нужен, у меня есть Катя, она обо мне заботится». Его все устраивает. Он ждет девочку какую-то, но опять же «топчик», вот эти все дела… Но я ему нравлюсь. Он так кричал, когда я сбежала из больницы, что я расцениваю это как заботу.
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Новости » Шоу-бизнес » Катя Родина отказалась от лечения в больнице
Катя Родина отказалась от лечения в больнице
Добавлено: 16 май 2018 в 10:02, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 16 май 2018 в 10:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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