Компании без филиалов в Крыму не попадут под наказание за исполнение санкций

Компании, которые не хотят открывать филиалы в Крыму, не будут привлекать к уголовной ответственности, предусмотренной проектом закона о наказании за исполнение иностранных санкций в РФ. В законопроекте речь идет о наказании за дискриминацию по незаконным основаниям, неоткрытие торговых сетей под действие закона не попадает, пояснил первый зампред парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев «Интерфаксу».

В законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении 15 мая, имелась в виду сделка или операция, которая выполняется практически автоматически в отношении любого лица. Открытие филиалов, торговых сетей, решение вопросов о предоставлении кредита, инвестировании денег не является простой сделкой, то есть не подпадает под действие данного закона, пояснил Исаев.

Компании, работающие в Крыму, попадают под санкции стран ЕС и США, которые не признают российский статус региона, поэтому многие российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, не работают на полуострове.