Корабли с «Калибрами» заступят на постоянное дежурство в Средиземноморье

Корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил Владимир Путин на военном совещании в Сочи, передаёт РИА «Новости».

Эти меры российский лидер связал с «сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии».

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При этом Путин высоко оценил командные действия Военно-морского флота в Сирии.

«Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьёзный ущерб, были уничтожены важные объекты их инфраструктуры», — добавил президент.

Путин также обратил внимание, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена. По его словам, в этом году намечено 102 похода кораблей и подводных лодок.

Ракеты «Калибр» — разработка опытно-конструкторского бюро «Новатор». Их дальность действия — около 2,5 тысячи километров. Они стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 «Ясень» и проекта 636, фрегатов проекта 11356, других надводных кораблей.

Впервые «Калибры» применили в Сирии в октябре 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К «Дагестан» и малые ракетные корабли проекта 2163 «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

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