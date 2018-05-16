Кристен Стюарт сняла «лабутэны» и осталась босиком на красной дорожке Канн

Звезда киносаги «Сумерки» традиционно появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а роходящего в эти дни на Лазурном побережье, правда, в этот раз продефилировать перед журналистами в полно красе у неё ее вышло. Для светского мероприятия Кристен Стюарт выбрала чёрные лодочки Christian Lauboutin, в которых и появилась на премьере фильма Спайка Ли «Черный клановец», но едва появившись на дорожке, сняла их, оставшись босиком. Почему она так поступила - вопрос спорный.

фото: Instagram

Скорее всего, Стюарт разулась из-за дождя, внезапно начавшегося в момент ее прохода по дорожке. Однако сама звезда прокомментировала свой поступок, как знак протеста против строгого дресс-кода, а никак не как вынужденную меру в связи с неудобной обувью. Некоторые гости мероприятия, впрочем, усомнились в истинности причины такого поведения актрисы, решив, что ей просто напросто стало очень неудобо в дизайнерских лодочках.

Напомним, что обозначение дресс-кода на кинофестивале прозвучало, в частности, в 2015 году в Каннах, когда нескольких девушек в туфлях на плоской подошве не пустили на красную дорожку, мотивировав это тем, что по правилам, перед камерами необходимо блестать исключительно на высоких каблуках.

Стюарт выступает категорически против таких условностей и, судя по всему, так демонстративно выразила своё недовольство. Однако на некоторое время актриса все же надела «лабутены», чтобы сделать красивые фотографии на красной дорожке.



