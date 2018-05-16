Кристина Лясковец возмущена комментариями подписчиков

Че вы до*бались, нормальная я. Почитав ваши комменты, кроме мата и сказать нечего. И все же я вам отвечу. Но прежде чем отвечу, предисловие. Многие умнички сейчас напишут, не обращай внимание, зачем реагируешь и тд. Отвечаю: мне абсолютно все равно, но если люди пишут миллионный коммент, они 100% ждут ответа, а я не люблю заставлять ждать.«Худая». «Да поешь ты уже». «Ужас, страшно смотреть». «Не Красивая, фу». «Анорексия». Вы *банулись,господа?! Я не сижу на диетах, я не голодаю. Я ем то, что считаю нужным, я занимаюсь спортом. У меня подтянутый, се*суальный живот. У меня ох**нная *опа (будет ещё больше, аминь). У меня стройные руки и ноги. И классные (силиконовые, не скрываю) сис*ки. Накормите себя, умоляю, чем-нибудь для мозгов (грецкий орех, например). Не обманывайте себя. Вы любите смотреть на *опы и сис*ки (от статистики ничего не скроешь). Пошла одевать своё «стремненькое» тельце и поеду поработаю мозгами, а вы можете настрочить херовый коммент своими толстыми пальчиками.