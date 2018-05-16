Крымский мост стал для Путина символом победы, — Daily Telegraph

Владимир Путин открыл мост, который станет единственным дорожным звеном, «связывающим Россию с Крымом», пишет Daily Telegraph.

Тем самым, отмечает британское издание, российский президент «продемонстрировал власть Москвы над аннексированным полуостровом и ослабил изоляцию крымчан».

Как пишет автор статьи, общая длина моста составляет 19 километров, и почти четыре километра проходит над водой. Это самый длинный мост в России и один из самых сложных инженерных проектов. В среду для движения автомобилей будут открыты четыре полосы, а в следующем году введут в эксплуатацию железную дорогу.

Владимир Путин лично контролировал реализацию проекта. «Данный мост стал для него символом победы», пишет Daily Telegraph.

От отмечает также, что «наведение моста через известный своими ветрами и штормами Керченский пролив стало не только геополитической победой, но и настоящим достижением инженерной мысли». У моста 595 опор, и некоторые его сваи забиты на глубину около 100 метров. В 1945 году через пролив тоже был построен мост, но его вскоре снесло льдами.

Как заключает издание, раньше «главным соединительным звеном с Россией» была паромная переправа через Керченский пролив. Теперь грузовики смогут проехать с материковой части в Крым за 20 минут, тогда как прежде им приходилось ждать места на пароме несколько часов, а иногда и дней.