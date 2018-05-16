«Кстати-освятите мост. А то мало ли… Еще не рухнет»: в сети появились свежие фото Крымского моста

Пользователей социальных сетей поделились фотографиями Крымского моста на котором практически нет автомобилей. Фото были опубликованы в социальной сети Twitter.

«Сегодня тучи туристов ломанулись к нам Я прям расстроилась. И что, так никого и не будет, когда он рухнет? Хотя нет… Он же для эвакуации хлопка из Крыма в сторону „на фиг“. Вот тогда и… Кстати-освятите мост. А то мало ли… Еще не рухнет», — говорится в сообщении.

«Им уже и мост построили-не едут. Балованные протурецкие туристы»

«Ты подожди. Вата еще недели 2–3 будет боярку за мост пить. А потом только поедут.»

«Итересно, вся вата поместится на мосту, когда он завалится?». Комментируют фото пользователи