Кто родился 16 мая

Аркадий Николаевич Пономарёв (62 года), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Основал и возглавил компанию «Молвест», в которую вошли предприятия молочной промышленности в России и на Украине. Продукция компании выходит под торговыми марками «Вкуснотеево», «Фруате», «Кубанский хуторок» и др. Был депутатом Воронежской областной Думы. Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.
Является председателем Совета Российского союза предприятий молочной отрасли.
А ещё в этот день родились:
В мае 2015 года одержал победу на президентских выборах.
Гимнастка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, имеет две серебряные медали Олимпийских игр, она также неоднократно становилась чемпионкой мира.
Ольга Корбут вошла в историю мирового спорта, исполнив уникальный элемент, который получил название «Петля Корбут». Также она — первая гимнастка, выполнившая сальто на бревне.
Сегодня Ольга Корбут живёт и работает в США.
В качестве актёра снялся в картинах «Духов день», «Жила-была одна баба» и др.
Записал песни ко многим фильмам. Среди них — «Русский транзит», «Азазель», «Батюшка», «Generation П», «Географ глобус пропил».
В 1977 году он создал единственный в мире спектакль-аттракцион «Слоны и тигры», в котором звери выступали в одной клетке. Запашный также являлся режиссером, постановщиком и исполнителем аттракционов «Тигры на зеркальных шарах», «Шар смелости», «К звездам»; спектаклей «На арене — москвичи», «Мы — артисты цирковые», «Ярмарка чудес» и ряда других.
Мстислав Запашный руководил Сочинским государственным цирком, а также Российской государственной цирковой компанией.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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