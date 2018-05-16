Кто родился 16 мая

Аркадий Николаевич Пономарёв (62 года), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Основал и возглавил компанию «Молвест», в которую вошли предприятия молочной промышленности в России и на Украине. Продукция компании выходит под торговыми марками «Вкуснотеево», «Фруате», «Кубанский хуторок» и др. Был депутатом Воронежской областной Думы. Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.

Является председателем Совета Российского союза предприятий молочной отрасли.

А ещё в этот день родились:

Анджей Дуда (46 лет), президент Польши. Занимал пост заместителя министра юстиции, статс-секретаря в канцелярии президента Польши Леха Качиньского. Избирался депутатом Сейма (нижняя палата парламента страны), а также членом Европейского парламента.

В мае 2015 года одержал победу на президентских выборах.

Ольга Валентиновна Корбут, советская спортсменка. Стала заниматься гимнастикой в 10 лет, что считается достаточно поздно. Но уже через пять лет Ольга Корбут стала чемпионкой СССР в опорном прыжке.

Гимнастка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, имеет две серебряные медали Олимпийских игр, она также неоднократно становилась чемпионкой мира.

Ольга Корбут вошла в историю мирового спорта, исполнив уникальный элемент, который получил название «Петля Корбут». Также она — первая гимнастка, выполнившая сальто на бревне.

Сегодня Ольга Корбут живёт и работает в США.

Юрий Юлианович Шевчук (61 год), российский музыкант. В 1980 году создал группу ДДТ. Автор песен «Родина», «Что такое осень», «Это всё…», «Ты не один», «Дождь» и др.

В качестве актёра снялся в картинах «Духов день», «Жила-была одна баба» и др.

Записал песни ко многим фильмам. Среди них — «Русский транзит», «Азазель», «Батюшка», «Generation П», «Географ глобус пропил».

Мстислав Михайлович Запашный (1938-2016), российский дрессировщик. Народный артист СССР. Впервые вышел на арену в 7 лет. Артист попробовал себя в различных цирковых жанрах: акробатике, воздушной гимнастике, клоунаде и в дрессировке лошадей.

В 1977 году он создал единственный в мире спектакль-аттракцион «Слоны и тигры», в котором звери выступали в одной клетке. Запашный также являлся режиссером, постановщиком и исполнителем аттракционов «Тигры на зеркальных шарах», «Шар смелости», «К звездам»; спектаклей «На арене — москвичи», «Мы — артисты цирковые», «Ярмарка чудес» и ряда других.

Мстислав Запашный руководил Сочинским государственным цирком, а также Российской государственной цирковой компанией.

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