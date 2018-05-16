Кудашов: от раздевалки до льда на "Роял Арене" идти 3,5 мин, вот и используем тележку

КОПЕНГАГЕН, 16 мая – РИА Новости, Александр Рогулев. Тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов посетовал на большое расстояние между раздевалкой и льдом на главной арене чемпионата мира в Копенгагене.

Сборная России во вторник проиграла команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал на команду Канады. Матч пройдет 17 мая на "Роял Арене" в столице Дании. В завершении перерывов между периодами по телевизионной трансляции было видно, что голкипера россиян Василия Кошечкина довозят из раздевалки обратно на лед на тележке. В среду россияне и канадцы провели предыгровые тренировки.

"Вы не видели, как канадцы везли на тележке вратаря сегодня после тренировки? Вы смотрите за всеми командами тогда. Знаете, сколько мы идем из раздевалки до льда? 3,5 минуты мы идем, а перерыв всего 15 минут. Поэтому и приняли такое решение – возить вратаря на тележке. На этом эту тему мы хотели бы закрыть", - сказал Кудашов журналистам.