Латвийский велогонщик Томс Скуйиньш выиграл третий этап "Тура Калифорнии"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Латвийский велогонщик Томс Скуйиньш из команды Trek-Segafredo выиграл третий этап многодневной велогонки "Тур Калифорнии", которая входит в календарь Мирового тура.

Скуйиньш во вторник преодолел дистанцию 197 километров с результатом 4 часа 52 минуты 47 секунд. Вторым финишировал американец Шон Беннетт из Hagens Berman Axeon с отставанием в 3 секунды. Третье место занял австралиец Юэн Калеб (Mitchelton-Scott; + 8 секунд). Лучшим из россиян стал Павел Сиваков из команды Sky, занявший 29-ю строчку.

Следующий этап "Тура Калифорнии" состоится в среду.