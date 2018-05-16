Леонардо ДиКаприо поужинал с новой девушкой Камилой Морроне и моделью Хейли Болдуин: фото

Леонардо ДиКаприо/ Камила Морроне

43-летний Леонардо ДиКаприо и 20-летняя Камила Морроне не комментируют свои отношения, но все чаще попадают в объектив папарацци вместе. Вот и в начале недели их заметили возле одного из ресторанов Нью-Йорка, куда пара пришла поужинать.

На этот раз к актеру и его новой девушке присоединилась 21-летняя Хейли Болдуин. Леонардо отошел от своих спутниц, чтобы ответить на телефонный звонок. Из ресторана они вышли по отдельности, но сели в одну машину и уехали вместе.

Леонардо ДиКаприо

Камила Морроне

Роман голливудского актера и "приемной дочери" Аль Пачино, похоже, развивается. В апреле влюбленные не скрывали чувств от публики на фестивале Coachella, а спустя неделю ДиКаприо увез Камилу на "остров Марлона Брандо" во Французской Полинезии, где вместе с ней отдохнул в компании друзей и своей мамы Ирмелин Инденбиркен.