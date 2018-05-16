Личный опыт: как я наблюдала за подготовкой британцев к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Новость о помолвке 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл буквально всколыхнула весь мир. С тех пор как стало известно, что младший внук королевы Елизаветы II решил связать себя узами брака с американской актрисой, не прошло, пожалуй, ни дня, чтобы о них в очередной раз не написали в СМИ. И если даже в нашей стране это торжество стало одной из самых обсуждаемых тем не только в сети, но и даже на телевидении, то представьте, что все это время творилось в Великобритании! Вообразить, что сейчас происходит в Лондоне, где уже в субботу принц Гарри и Меган Маркл свяжут себя узами брака, действительно крайне сложно. Но благодаря нашей коллеге, которая на днях вернулась из столицы Англии, мы вам об этом поведаем. Как вся Великобритания, находясь в радостном ожидании, активно готовится к торжеству — в нашем материале на NEWSTES.RU.

Виндзор

Когда я планировала свою поездку, я очень ждала официальной даты свадьбы, потому что боялась, что не смогу попасть в Виндзорский замок из-за этого. Хотя кто-то, наоборот, выбрал бы именно эти дни, так как это, безусловно, интересный опыт и стать свидетелем такого события мечтают многие.

Я посетила часовню Святого Георгия, где пройдет бракосочетание. Она пока открыта для посещения (но закроется уже завтра, 17 мая. — Прим. ред.). Фотографировать внутри церкви нельзя (не знаю, связано ли это непосредственно со свадьбой, или там в принципе запрещена фотосъемка), поэтому, увы, сделать снимки мне не удалось.

Виндзор

Конечно, церковь сейчас вызывает у туристов еще больший интерес, нежели раньше, поэтому народу там достаточно много. При этом помещение не показалось мне большим. Я бы сказала, что часовня рассчитана гостей на 100 (жених и невеста, напомним, пригласили на торжественную церемонию 600 человек. — Прим. ред.).

Я обратила внимание на тумбы с цветами и расставленные стулья, но не поняла, было ли это уже частью подготовки или церковь так выглядит всегда. Что мне больше всего бросилось в глаза — так это свежевыкрашенные стены и идеальная чистота внутри часовни.

Часовня Святого Георгия

Кафе и рестораны

Конечно, к этому событию готовятся все ретейлеры. Кафе предлагают посетителям специальные блюда, капкейки и напитки. К примеру, сетевой японский ресторан быстрого питания Itsu даже сделал отдельный сет из суши и роллов, который назвал "Когда Гарри встретил Меган". Во многих пабах, которые украсили флаги Великобритании, висят объявления с призывами отпраздновать событие вместе.

Сувенирная продукция

Многие крупные магазины уже поспешили заполучить на свои прилавки продукцию, выпущенную к торжеству, ведь эта свадьба — не только радостное событие, но и повод заработать. Например, в Fortnum & Mason, одном из самых известных универмагов Лондона, можно купить чайный бленд с мятой, выращенной в США (на витрине даже установлена специальная инсталляция с цветочными лепестками), а также официальную памятную коллекцию фарфора и подарков, созданную Букингемским дворцом. Упаковка печенья обойдется в 6 фунтов, за бутылку шампанского придется заплатить 16 фунтов, а на кружку для чая нужно будет раскошелиться на 25 фунтов.

Город

Лондон мне показался очень чистым. Я заметила, что на станциях красят заборчики — подготовка идет полным ходом. На Риджент-стрит висят флаги, растянутые на всю улицу.

На железнодорожной станции Great Western Railway, с которой поезда отправляются в Виндзор, уже в начале мая висели объявления о том, чтобы все желающие увидеть свадьбу планировали свою поездку заранее. Сама железнодорожная компания советует выезжать в четыре утра, чтобы успеть на самый первый поезд, а также не спешить возращаться домой сразу после окончания церемонии, дабы избежать больших очередей и давки.

На что я еще обратила внимание, так это на то, что в местах, где продают прессу, обложки многих майских изданий украшает Меган Маркл.

Кстати, когда я уезжала, в Лондоне установилась прекрасная солнечная погода, что для британской столицы явление не слишком частое.