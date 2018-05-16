Лучшие завтраки в Москве

Хороший завтрак – это целая экосистема, в которую входит насыщение полезными продуктами и отличный заряд энергии на весь день. Поэтому редакция FashionTime.ru выбрала лучшие заведения столицы, куда можно отправится на завтрак и, конечно же, не только вкусно поесть, но и красиво все сфотографировать.

Cook’kareku

Помимо стандартного набора: круассаны, омлеты, каши, сэндвичи, есть национальные завтраки, которые подают здесь круглосуточно. Сегодня в 9 утра вы можете почувствовать себя японкой, а в 10 настоящей итальянкой. Гастрономическое путешествие в любое время дня и ночи не может не радовать.

Время работы: пн.– вс., 0:00–24:00

Бар Стрелка

Модные заведения открываются и привлекают к себе основную часть жителей города, но излюбленные старые кафе остаются как символ культурного и столичного. Бар «Стрелка» при институте медиа один из таких. Отсюда открывается роскошный вид на храм Христа Спасителя и подают известный на всю Москву «Завтрак Стрелка», состоящий из двух яиц пашот, вешенок, вафель из картофеля, рагу из чечевицы и томатов. В меню также представлен широкий выбор: тосты, киш, яйца Бенедикт, сырники, фермерский творог, омлеты и многое другое.

Время работы: пн – чт 9:00–0:00; пт 9:00–3:00; сб 12:00–3:00; вс 12:00–0:00

Conversation

Тот, кто однажды попробовал здесь завтраки, навсегда полюбит завтраки. Начать утро вы легко сможете с мороженого со вкусом яблока и корицы, морковно-имбирного соуса, печенья и сырной глазури или голубики. Или, например, взять холодный десерт на полочке: замороженные чизкейки, йогурты и фруктовые соки с разными добавками. Из традиционных завтраков все очень красиво и вкусно. Авокадо с красной рыбой на тосте, яйца пашот со спаржей, креветки с красной рыбой представлены на тарелках в интересных комбинациях.

Время работы: ежедневно, 8:00–0:00

Dizengof99

Это находка для любителей больших порций и игристого сутра! Завтрак для одного включает: 2 яйца, рыба, салат, сыр, йогурт, фреш и много зелени. Для желающих могут принести игристый сидр вместе кофе или чая.

Время работы: пн-пт 11:00–23:00; сб,вс 12:00–23:00

Уголек

Завтраки в ресторане Ильи Тютенкова и Уильяма Ламберти отменные, как и в других заведениях команды. Однако здесь решили меню сделать длиннее и разнообразнее: немало вариантов блюд с яйцами: фриттата, яйца в авокадо, скрембл на брускетте, яйца в бейглах и с артишоками. И это еще не весь набор. В дополнении есть каши, йогурты, творог, сырники, запеканки, пончики и оладьи. Уйти отсюда голодным не получится, даже при большом желании. Сердце заведения — горячий шоколад.

Время работы: пн-чт 12:00–0:00; пт,сб 12:00–2:00; вс 12:00–0:00

Americano Black Coffee & Food

Завтраки – то чем славится команда Local Band, поэтому стоит заглянуть сюда хотя бы раз и назначить себе завтрак хоть в семь вечера. Из фирменного здесь подают панкейки с ягодами и сгущенкой и малиновые вафли. На ваш вкус всегда можно выбрать омлет с ростбифом, ленивые вареники, зернистый творог с ягодами, яйцо пашот с беконом или что-то другое. Завершить прием пищи рекомендуют кофе, которое здесь же и производят.

Время работы: ежедневно, 8:00–23:00

Начинать утро нужно хорошо, а хорошо значит вкусно!

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