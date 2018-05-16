Марадона подписал контракт с ФК «Динамо-Брест»

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и вступил в должность председателя его правления. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест». Марадона приступит к своим полномочиям после окончания Чемпионата мира в России», — сказано в сообщении.

Ранее Марадона назвал фаворитов ЧМ-2018.

Фото: пресс-служба «Динамо-Брест»