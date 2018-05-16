Медведев признал запреты в цифровой среде неэффективными

В цифровой среде и на глобальных рынках сегодня сложно что-то «категорично запретить и обеспечить надлежащее исполнение этого запрета». Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международном юридическом форуме в Петербурге.

«Немедленно возникнут пути обхода запретов и предписаний, как мы видим, в том числе с нормами по защите интеллектуальной собственности и целым рядом других правовых институтов», — отметил премьер.

Он добавил, что издержки от введения таких запретов «очень часто перекрывают эффект, на который рассчитывают законодатели».