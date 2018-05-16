Меган Маркл умоляет отца появиться на свадьбе

Пристальное внимание папарацци заставило отца Меган Маркл Томаса остаться в тени и не вести свою дочь к алтарю. Будущая женя принца Гарри просто обезумела от горя, ведь так хотела чтобы отец появился на свадьбе. Она взялась умолять его поприсутствовать на мероприятии, но тот отказывается.



«Совершенно очевидно, что она хочет видеть отца на свадьбе. А мысль о том, что его там не будет, ее очень расстраивает», — рассказала подруга 36-летней Меган.

Отказался от участия в бракосочетании отец Маркл потому, что связался с фотоагентством, которое выставило постановочные фотографии подготовки к свадьбе. На них Томас Маркл показывает себя заботливым отцом: примеряет костюм у портного и сидит в кафе у ноутбука, где читает новости о предстоящей свадьбе дочери и принца Гарри. С какой именно целью были сделаны фото — не известно. После освещения фотографий в сети Томас отказался появляться на свадьбе дочери, чтобы не выставить ее в дурном свете и никого не смутить.

«Меган и принц Гарри просят людей оставить его в покое. Они предлагали отцу Меган свою помощь и поддержку еще несколько недель назад. Он чувствует очень большое давление со стороны общества. Томас — очень гордый человек, который хочет быть хорошим отцом. Происходящее сейчас действительно вызывает беспокойство у пары. Меган и Гарри делают все, чтобы помочь ему», — говорят инсайдеры.



Не остался в стороне и Кенсингтонский дворец, прокомментировав ситуацию. «Это глубоко личный момент для Меган Маркл. Она вместе с принцем Гарри просит о взаимопонимании и уважении по отношению к мистеру Марклу в этой сложной ситуации», — говорится в официальном заявлении.

Пока Меган приходится уговаривать отца появиться на церемонии, ее мама дает интервью Опре Уинфри. «Она провела в особняке Опры Уинфри более шести часов! Интервью выйдет, скорее всего, до свадьбы», — сообщает инсайдер.

Меган не единожды рассказывала в интервью о своей матери Дории Редлан и о ее борьбе за права. Дочь она учила ценить то, что имеет ее семья. Одним из ярких воспоминаний Меган считает поездку с матерью в трущобы Ямайки, где она помогала Дории с благотворительной миссией. Редлан является социальным работником, и помощь населению является ее обязанностью. В интервью Уинфри мама Маркл расскажет о своей непростой и жизни и воспитании дочери. Подробностей встречи Дории и Опры еще нет, но все убеждены — интервью будет настоящей сенсацией! Папарацци заметили Редлан выходящей из особняка Опры в Санта-Барбаре — в своих руках мама Меган Маркл несла подарки, которые традиционно получает каждый гость шоу Опры.