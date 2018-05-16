Мелания Трамп была срочно госпитализирована

Первая леди США Мелания Трамп фото: Fotobank / GettyImagesСупруга президента США Дональда Трампа была срочно госпитализирована в связи с обнаруженной опухолью на почках.Официальные представители Мелании Трамп сообщают, что первую леди доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, который расположен недалеко от Вашингтона.Именно там утром 14 мая врачи провели Мелании операцию на почках.«Миссис Трамп сегодня утром прошла процедуру эмболизации почек для лечения доброкачественного новообразования. Процедура завершилась успешно и без осложнений», — заявила директор по связям с общественностью первой леди Стефани Гришем.Пресс-секретарь также добавила, что в больнице Мелания пробудет еще минимум неделю.Дональд Трамп, откинув все дела, прибыл в клинику на вертолете навестить жену после перенесенной ею операции. Вскоре он рассказал о ее состоянии на официальной странице в Twitter.«Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!», — говорится в его сообщении.Напомним, ранее мы сообщали, что в Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа.