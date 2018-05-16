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Мемория. Александр Пушной


Добавлено: 16 май 2018 в 08:07, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Александр Пушной

16 мая 1975 года родился Александр Пушной, шоумен, музыкант, телеведущий.

Личное дело

Александр Борисович Пушной (43 года) родился в Академгородке под Новосибирском. Его отец был кибернетиком, мать работала экономистом. В семь лет Александр пошел в музыкальную школу, где учился игре на фортепьяно. В двенадцать начал самостоятельно осваивать семиструнную гитару, полученную в подарок от родителей. Позже овладел и классической шестиструнной гитарой.

Окончив общеобразовательную школу в 1992 году, Александр поступил на физический факультет Новосибирского государственного университета. В 1993 году вместе с друзьями создал группу «Медведь», которая просуществовала до 1996 года. Пародии на известные песни и рок-обработка затасканных попсовых мелодий стали визитной карточкой Пушного-музыканта.

Группа записала такие песни как «WWWаленки», «Ленин всех послал на Первомай», «Фекалийный насос» и другие.

В студенческие годы Пушной играл в университетской команде КВН и сочинял музыку для капустников.

В 1997 году в составе команды КВН Новосибирского государственного университета выступил с пародией на Стинга на отборочном туре Высшей лиги в Москве. Номер сделал Пушного известным, эту пародию вспоминают до сих пор.

В 1998 году окончил магистратуру. В 1999 переехал в Москву, работал в юмористической программе «БиС» на телеканале ТВ-6.

В 2000—2001 годах выступал в команде КВН «Сибирские сибиряки», затем перешел к «Детям лейтенанта Шмидта».

В 2004 году начал работать в программе «Хорошие шутки» на СТС. Стал соведущим Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца; отвечал за рубрику «Апож» — конкурс, где нужно было угадать песню, воспроизведенную задом наперед (отсюда и название рубрики).

Параллельно в 2007 году Пушной стал вести детскую научно-познавательную передачу «Галилео».

В 2007—2008 годах вел программу «Кто умнее пятиклассника?». В 2009 году на СТС также выходила программа «Песня дня», которую вели Пушной, Шац и Лазарева.

«Хорошие шутки» просуществовали до 2012 года, «Галилео» выходил вплоть до 2015-го.

Помимо работы на телевидении Александр Пушной продолжал писать песни, и в 2008 году выпустил альбом «Пушной.ru». За ним последовали «Аль-бом! народных песен» (2012), «#недошуток» (2015) и мини-сборник «Как правило — без правил!» (2017).

С 2010 по 2014 год гастролировал и записывал песни вместе с киевской группой «Джанкой Бразерс». В 2009 и 2012 годах выступал вместе с этим коллективом на рок-фестивале «Нашествие». Сейчас работает с собственной командой The Band.

В 2017 году вел на «России-1» детское шоу талантов «Золото нации».

С того же года совместно с Маргаритой Митрофановой ведет программу «Физики и лирики» на радио «Маяк».

Александр Пушной & the band Frolzart/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Известный кавээнщик и телеведущий, участник целого ряда юмористических и детских проектов, включая программы «Хорошие шутки», «Кто умнее пятиклассника?», «Галилео».

Радиоведущий (программа «Физики и лирики» на «Маяке»).

Музыкант-пародист, выкладывающий кавер-версии популярных песен на YouTube.

Также Пушной дает концерты вместе со своей группой The Band. Выступает автором песен, вокалистом, аранжировщиком, играет на восьмиструнной и акустической гитаре.

О чем надо знать

Помимо музыкальных пародий Пушной написал немало музыки для телефильмов и программ. Его музыка и песни звучат в сериалах «Простые истины», «FM и ребята», «Писаки», «Однажды в милиции», «Наш домашний магазин».

Также он автор заставок для телешоу «Слава Богу, ты пришел!», «Стенка на стенку», «Большая разница», «Южное Бутово»; скетч-шоу «Нереальная история» и «6 кадров».

Прямая речь

О школе («Инфоскоп», май 2018): «Обычно в школе всегда есть такой человек, который всех смешит и находится в центре внимания. Так вот, таким парнем в своем классе был я. А в клоуны я не пошел, потому что родители хотели, чтобы у меня была хорошая стабильная профессия, поэтому по образованию я физик, но работать в этой области не стал: клоунада победила».

О перепевках хитов (там же): «Кавер — это, прежде всего, признание в любви. Нужно очень любить песню или мелодию, чтобы превратить ее в кавер. Соответственно, я делаю их только на песни, которые мне действительно очень нравятся, а на все остальное — я не вижу смысла».

О гитаре мечты («Антенна телесемь», 2017): «Для гитариста особая история — выбор инструмента. У меня одна основная гитара Gibson. (Есть еще бас-гитара и восьмиструнка, но они для других целей). Попала она ко мне удивительным образом. Однажды мне сказали, что есть шанс поехать в Лос-Анджелес на мировую выставку музыкального оборудования. После 12 часов лета сразу направился в магазин, долго выбирал гитару, остановился на Fender Telecaster стоимостью порядка 5000 долларов. Таких гитар всего 60 штук в мире. Но когда привез ее в Москву, понял: не моя. Решил продать. Но оказалось, что за такие деньги у нас это сделать невозможно. Продолжалась эта эпопея долго, пока меня не пригласили на 60-летие замечательного человека и музыканта Евгения Маргулиса. Я понял, раз ему 60 и этих гитар 60 в мире, а моя мне не нужна, то решил передать инструмент ему. Осталось договориться, как. Приехал к Маргулису, а он: "У меня тоже кое-что есть для тебя" — и выносит кофр с инструментом. Сказал: "Тут гриф немного гнутый, подтянешь". Я еще подумал: зачем мне, только от своей избавился. Но когда приехал домой, подтянул гриф, я понял, что держу в руках то, что мне нужно было всегда. Эта гитара звучит идеально для меня, и никто другой ее так не слышит. Когда на стойке регистрации в аэропорту мне говорят, что нужно сдать инструмент в багаж, я говорю, что сам готов туда пойти, но гитару ни за что не отдам».

О мечтах и реальности («Наша газета», апрель 2018):

— А вы в детстве кем себя видели?

— Летчиком, нравились боевые самолеты. Клоуном в цирке. Рок-музыкантом. Идеальная жизнь: поездка на гастроли, как у «Металлики», полные стадионы, обслуживающий персонал, играть все, что хочешь, спать в трейлере. У нас сейчас совершенно по-другому. Сам таскаешь вещи, ездишь и мерзнешь на «Газелях». Не тот рай, который я себе представлял!

5 фактов об Александре Пушном



Мультиинструменталист — профессионально играет на клавишных и нескольких видах гитар.



У Пушного разновидность дальтонизма: он видит цвета более бледными. «Я не то, что не вижу цвета, — говорит шоумен, — но не различаю оттенки, по-медицински это называется пониженным цветоощущением. А понял свою эту особенность, когда впервые открыл игру, где нужно было составлять одинаковые шарики. Я уже вроде все составил, а они не исчезали. Мне говорят: "Ты что, не видишь, они же разные!"»



«Песенка одной Герлы» Пушного продержалась в чартах «Нашего радио» несколько месяцев.



В США есть схожий музыкант-пародист Странный Эл Янкович. Одна из наиболее известных его пародий была создана на песню Майкла Джексона «Bad». Пародия называется «Fat».



Александр Пушной женился сразу после окончания вуза, в 1998 году. Его супруга Татьяна окончила механико-математический факультет НГУ. У пары трое сыновей — Дмитрий (родился в 2004 году), Михаил (2009) и Андрей (2016)..

Материалы об Александре Пушном:

Биография в Википедии

Статья на 24СМИ

Сайт Александра Пушного


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Добавлено: 16 май 2018 в 08:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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