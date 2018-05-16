Местные боевики активно покидают ряды боевиков «ЛНР»

Местные боевики активно покидают ряды российско-оккупационных войск.

По данным украинской разведки, разочаровавшиеся в российские пропаганде и недовольные произволом офицеров ВС РФ, они дезертируют с постов и позиций.

Так, в ГУР МОУ отмечают: «В частности, с 13 по 15 мая самовольно оставили места „несения службы“ шестеро террористов из состава „1 АК“ террористической организации „ДНР“ и 11 — из состава „2 АК“ террористической группировки „ЛНР“».

Также, антироссийские настроения в рядах оккупационных войск усиливает инициированная российским командованием практика сдачи средств на возмещение ущерба мирным жителям для сокрытия преступлений РФ в Донбассе.

В разведке добавили: «Личный состав возмущает заведенная российским командованием практика принуждения сдавать деньги на возмещение материального ущерба гражданским лицам с целью сокрытия совершенных российскими военнослужащими правонарушений».