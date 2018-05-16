МИД Германии просит Россию возобновить минский процесс

Берлин обратился к Москве с просьбой вернуться за стол переговоров для продолжения «минского процесса», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в среду в бундестаге.

«Я попросил (министра иностранных дел РФ Сергея) Лаврова, чтобы Россия вернулась за стол переговоров, чтобы возобновить „минский процесс“ и заняться поиском политического решения», — сказал Маас.

Он добавил, что Германия стремится к диалогу с Россией, однако «не ради процесса диалога, а ради результатов». Министр отметил, что пока этих результатов «слишком мало».