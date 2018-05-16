МИД России: Заявления Украины по Крымскому мосту – от полной безнадеги

Заявления украинской стороны в связи с открытием Крымского моста являются «актом отчаяния». Такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно», — сказала Захарова.

По ее словам, подобные заявления делаются «от полной безнадеги», и на них не стоит обращать внимания.

«Но до этого эти же самые люди рассказывали, что моста не будет, что он психологически невозможен, что это абсурд, что это чуть ли не компьютерная графика, что все подложные фотографии, выискивали какие-то несостыковки в видеокадрах, пытались уличить, что это продукт российской пропаганды. Сейчас уже очевидно, что мост есть», — добавила Захарова.

Ранее Крымский мост открылся для движения легковых машин.

Фото: РИА Новости