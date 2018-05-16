Молниеносный контрудар ВСУ – ответ Донецка; силовики мстят за «котел» - ДНР и ЛНР, хроника событий

В Донецкой народной республики ответили на громкое заявление в Верховной Раде о «контрударе ВСУ в считанные минуты». С заявлением выступил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Украинский депутат Ирина Луценко сообщила, что «счет для согласования контрудара в Донбассе идет не на дни и часы, а на считанные минуты». Эдуард Басурин пояснил, что контрнаступление фиксируется тогда, когда противник ведет наступление.

«Насколько мне известно, мы никуда не наступаем, поэтому это является или бравадой, или оговоркой», — отметил он.

Украинские силовики мстят за попадание своих сослуживцев в «котел» в поселке Чигари после неудачной атаки. Военные 24-й бригады оказались в окружении после неудачной попытки прорыва под Горловкой. Они были вынуждены оставить ранее занимаемую высоту. Отступив с потерям в н.п. Чигари, они оказались окруженными со всех сторон и теперь самостоятельно не могут покинуть данные позиции.

Военкоры передают о том, что солдаты ВСУ запросили эвакуацию от командования, поскольку ситуация критическая – закончились боеприпасы, почти не осталось медикаментов и продуктов питания.

В ДНР раскрыли, что, пытаясь отвлечь силы ополчения от котла, ВСУ в последние дни ведут массированные обстрелы территории народной республики. Огневым налетам подверглись населенные пункты Широкая Балка, Зайцево, Михайловка, Озеряновка и др. В результате действий украинской армии повреждено 36 домостроений, три мирных жителя получили ранения.