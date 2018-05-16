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Монстр Crown Agency через своих агентов управляет странами-вассалами Великобритании


Добавлено: 16 май 2018 в 11:56, Категория: Политика
Монстр Crown Agency через своих агентов управляет странами-вассалами Великобритании

Вся британская система разведки и инсайда пронизана сетью частных разведывательных агентств, которые осуществляют сбор, анализ и использование информации для получения любой прибыли. Кристофер Стил, автор печально знаменитого в США Досье Картера (Carter Page Dossier) был бывшим британским шпионом и продемонстрировал нынешние методы так называемой «британской аналитики», больше похожей на пропаганду. Sixty3, Orbis Business International, Cambridge Analytica и многие другие британские частные разведывательные службы продают пропаганду как разведывательные данные. Обычно эти корпорации имеют частные контракты с военными и правительственными органами и работают в сфере национальной безопасности США.

Около $56 млрд. или 70% бюджета национальной разведки США в 2016 году предназначались для частных подрядчиков. Функции, ранее выполнявшиеся Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Агентством национальной безопасности (NSA) и другими разведывательными агентствами, теперь переданы частным британским разведывательным корпорациям. Самые крупные из них:

- AEGIS (Великобритания)

- Black Cube (Израиль и Великобритания)

- Control Risks Group (Великобритания)

- Hakluyt & Company(Великобритания)

- Oxford Analytica (Великобритания)

- Serco Group PLC (Великобритания)

О методах их работы можно судить по недавнему скандалу с Cambridge Analytica, которая купила у Фейсбук 50 млн. профилей пользователей и применила их в своих целях. В результате скандала Марк Цукерберг был вынужден давать показания в Конгрессе, а Cambridge Analytica срочно объявила о банкротстве и произвела ребрендинг. Маразм в США достиг такого уровня, что британское частное разведывательное агентство шпионило за президентом США Трампом прямо из штаб-квартиры АНБ Форт-Мид в Мэриленде. Хотя для знающих людей в этой ситуации нет ничего необычного. Для британской короны президент США – всего лишь менеджер, который обязан выполнять команды, и который нуждается в постоянном контроле.

***

При словах «агент короны» любой из нас сразу вспоминает Джеймса Бонда и его невероятную службу британской короне. В основном этими фантазийными событиями и ограничиваются все сведения о деятельности агентов и агентств короны. В реальности эти подразделения являлись и до сих пор являются основными структурами управления всеми мировыми процессами и событиями.

Основным агентством британской короны по управлению своими вассалами является Crown Agency. Оно было административным органом Британской империи и действовало параллельно Комиссии по гражданской службе Великобритании (The Civil Service Commission of Britain) и правительственным администрациям национальных подразделений с 1833 по 1974 год. Контролировались эти предприятия Управлением агентов короны (Crown Agents) в Лондоне. В дальнейшем эти структуры были названы агентами короны для правительств и администраций заморских территорий. В 1996 году Crown Agents for Overseas Governments and Administrations Ltd стала частной компанией с ограниченной ответственностью, предоставляющей услуги в области развития.

Crown Agents номинально напрямую подчинялись и полностью принадлежали Короне, но на практике были в подчинении Бюро короны в Лондоне вне зависимости от колониального ведомства. В конце 19 века Бюро короны стал единственным официальным британским коммерческим и финансовым агентом всех британских протекторатов и колоний. Колониальный офис применял политику использования исключительно агентств короны для всех закупок товаров государственного использования, создавая виртуальную монополию на поставки розничных товаров в правительствах в колониях Британской империи.

Crown Agencies также стали финансовыми институтами, поставляя капитал, инвестиции и пенсии для всех общественных организаций и контрактов для правительств зависимых от Британии колоний. Даже после американской революции американские компании продолжали вести дела с этими агентствами за ресурсы, товары и услуги. Crown Agencies в конце 19-го и начале 20-го веков были фактическими администраторами британских колоний. Они осуществляли правительственные полномочия через лабиринт британских территорий, протекторатов, зависимых и подмандатных территорий и колоний Короны, которые составляли Британскую империю конца 19 века. После этого их мандат был сокращен до «зависимых» колоний (большая часть Британской Африки, Индии и Вест-Индии), но им предоставлялись почти монопольные права на финансирование и поставку нелокальных производств для любого государственного или негосударственного использования. С распадом Британской империи многие из этих агентств вернулись под контроль со стороны своих правительств, стали частью британского правительства или стали неправительственными организациями (НПО).

В 1997 году Crown Agency было приватизировано. Сейчас в качестве частной компании с ограниченной ответственностью CAOGA получает контракты на предоставление правительственных или пара-правительственных услуг во всем мире. Несмотря на то, что эти организации были «приватизированы» на бумаге, власть над ними не изменилась, агентства просто превратились в холдинги акционеров и советы директоров. Термин «Золотая акция» был разработан для описания особых прав, предоставленных королеве в акционерных компаниях. Золотая акция давала королеве особые преференциальные права на голосование и распределение прибыли. Таким образом, окончательный контроль абсолютно не изменился.

В то время как приватизация привлекла большое количество акционеров, Королева продолжала контролировать голоса и распределение прибыли в абсолютно дикой диспропорции к своей единственной голосующей «золотой акции». Например, номинал королевской «золотой акции» в горнодобывающей мегакомпании Rio Tinto PLC составляет 10 пенсов. Однако советы директоров компаний состоят исключительно из людей короны, которые, прежде всего дали клятву верности королеве.

В некоторых странах бывшей Британской империи по-прежнему существует правовая категория учреждений короны. Но в большинстве стран они были заменены государственными учреждениями, контролируемыми государственными компаниями и Crown Corporations. В Канаде и Новой Зеландии эти функции выполняют управляемые правительством Crown Agencies.

Остальным миром британская корона управляет через Crown Agents International (CAI). Эта международная компания работает с правительствами, агентствами по оказанию помощи, НПО и компаниями почти в 100 странах мира. Благодаря консультациям, управлению цепочками поставок и финансовым услугам эти структуры контролируют развитие экономики этих стран, систем здравоохранения и образования, а также управление финансами. Штаб-квартира CAI находится в Саттоне, графство Суррей, имеет сеть международных офисов и представительств в 40 странах.

CAI является одним из ведущих мировых экспертов в области государственных закупок и управления цепочками поставок, предоставляет финансовые услуги для содействия развитию, уделяя особое внимание международным платежам и управлению наличностью, финансированию торговли и управлению инвестициями для доноров, НПО и финансовых учреждений.

Соединенными Штатами Корона управляет через Crown Agents USA Inc. Агентство контролирует и оказывает услуги по технической помощи и поддержке практически всем правительственным учреждениям США, в том числе Агентству США по международному развитию (USAID), корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC), Государственному департаменту (DOS), Министерству обороны (DOD), Агентству США по торговле и развитию (USTDA) и многим другим. Единственным акционером Агентства является полностью контролируемый британской короной фонд Crown Agents Foundation. Crown Agents USA Inc.был основан в 1833 году и в течение многих лет работал в качестве британской уставной корпорации, а в 1997 году был приватизирован по описанной мною выше схеме.

***

Crown Agents USA Inc. имеет статус внедренного партнера в большинстве правительственных агентств США. К примеру:

Контракты с Агентством США по международному развитию (USAID):

По всему миру: Управление государственными финансами IDIQ. В период 2012-2017 годов - 700 миллионов долларов США.

Интересно, что некоторые контракты являются эксклюзивными и монопольными и включают такие определения по государственному финансовому управлению, как «неограниченная доставка, неопределенное количество»:

- Crown Agents USA Inc. Washington DC - Федеральный поставщик

-AIDOAAI1200038 - $ 23,7 млн.

- AIDOAAI1200038-AID391TO1500001 - $ 6.6 млн.

- AIDOAAI1200038-AIDOAATO1400007 - $ 19 млн.

Программы Crown Agents USA Inc. по контрактам с USAID

По всему миру:

- Система управления цепочками поставок 2005-2015 гг.

- Специальная программа поддержки Farmer to Farmer на 2008-2014 годы

- Проект АМР I & II, 2006-2015 гг.

- Оценка развития цепочки развития агробизнеса и сельского хозяйства на 2010-2014 годы

- Работа по поддержке знаний и поддержке сельского хозяйства 2010-2015 годы

- Экономический анализ климата для развития, инвестиций и устойчивости 2014

- Инициатива по росту бизнеса, 2006-2011 гг.

- Оценочные услуги IQC, 2010-2015, субподрядчик AMEX International

- Макроэкономические основы роста IQC, 2011-2016 гг.

- Политика, планирование и обучение - обучение, оценка и исследования 2015-2020

- Верховенство закона IQC, 2013-2015 гг., Субподрядчик для Democracy International

- Сельские сельскохозяйственные доходы и устойчивая окружающая среда на 2004-2015 гг.

По отдельным странам:

- Африка: Опрыскивание помещений I и II IQC, 2006-2012

- Африка (страны КОМЕСА + Танзания): поддержка деятельности в области продовольственной безопасности

- Азия и Ближний Восток: проект лучших практик роста в Азии и на Ближнем Востоке

- Бангладеш: разработка и внедрение проектов, 2012-2014 гг.

- Бангладеш: деятельность торгового фонда, 2013-2018 годы, субподрядчик IBI International

- Бангладеш, Гаити, Руанда, Танзания, Уганда, США: Feed the Future System системы продовольствия будущего 2011-2013 гг.

- Египет: Техническая помощь в проведении политики реформ II, 2006-2009 гг., Субподрядчик Bearingpoint

- Сальвадор: доступ к программе финансовых услуг, 2011-2014 годы

- Эфиопия: проект реконструкции и координации Центра здоровья, 2006-2009 гг.

- Эфиопия: программа развития сельского хозяйства и агробизнеса на 2011-2016 годы,

- Гватемала: политическая и нормативная поддержка экономического роста, 2011-2015 гг.

- Либерия: программа закупок оборудования для международного аэропорта Робертса на 2008-2010 годы

- Малави: национальное распределение и управление обработанных сетей долгоживущими инсектицидами для государственных учреждений здравоохранения в национальном масштабе, 2011-2015 годы

- Нигерия: расширенные программы торговли и развития транспорта, 2012-2016 годы

- Пакистан: поддержка приватизационной деятельности 2014 года

- Руанда: рост сельского хозяйства, связанный с частным сектором 2014-2019 гг.

- Танзания: стратегии для Бюро по борьбе с коррупцией, 2007 год

- Танзания: Цепь ценностей 2011-2016 гг.

- Туркменистан: программа развития сельского хозяйства и технологий 2012-2015 гг.

- Замбия: программа «Производство, финансы и усовершенствованная технология плюс», 2012-2016 годы

Контракты с Millennium Challenge Corporation (MCC):

- Гана: проект по оказанию услуг в области финансового управления и оценки закупок, 2005-2006 годы

- Гондурас: надзор за закупками / консультационные услуги, 2006-2011 гг.

- Кения: Программа пороговых уровней, 2007-2009 гг.

- Монголия: Агент по закупкам Услуг, 2008-2013 гг.

- Марокко: агент по закупкам и консультант по надзору за закупками, 2009-2014 годы

- Намибия: услуги агента по закупкам, 2009-2010 гг.

- Танзания: услуги консультанта по закупкам и консультационные услуги по надзору, 2008-2014 годы

Контракты с Государственным Департаментом США (DoS):

- Оценка влияния бюро по делам Западного полушария для центров развития малого бизнеса, 2012-2015

- Ближний Восток, Африка и Азия: Оценка воздействия глобальных инноваций в рамках научно-технической инициативы, 2012-2013

- Инициатива «Устойчивые Здания», 2012-2013

- Оценка международных программ по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности в Российской Федерации, 2012-2013 гг.

- Бюро по экономическим и деловым вопросам слияния и поглощения программ, проектов и мероприятий Бюро Outreach Funds сельскохозяйственных биотехнологий, 2012-2013

- Управление по удалению и борьбе с оружием, оценка программы Бюро по политическим военным вопросам, Балканы, 2012-2013 годы

- Оценка программы по ртути, 2013-2014 гг.

- Оценка диалога по водным Инфраструктурным решениям, 2014-2015

- Сальвадор и Мексика: Бюро по делам Западного полушария, оценка воздействия для центров развития малого бизнеса, 2012-2015,

Департаменты обороны (DoD) и по торговле и развитию США (USTDA):

Вьетнам: Национальный Таможенный Проект Единого окна USTDA, 2012

Глобальный: договор интеграции DOD на сокращение угрозы II IDIQ, субподрядчик Raytheon, 2011-2016 гг.

Ботсвана: консультационные услуги по закупкам USTDA для Министерства минеральных ресурсов, энергетики и водных ресурсов, 2015 год

Как мы можем видеть, то, что во всем мире считается продвижением американских интересов, программы, финансируемые правительством США, в реальности контролируется агентом британской короны и королевой Елизаветой II.

Александр Никишин

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По материалам: kolokolrussia

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