Москалькова уточнила свое заявление о состоянии тюрем

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о неправильном толковании СМИ ее слов об условиях содержания в российских тюрьмах лучше.

Во вторник в ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества Москалькова заявила, что российские тюрьмы являются «курортом» по сравнению с американскими тюрьмами.

На сайте омбудсмена отмечается, что в ее заявлении идет речь об условиях, в которых отбывает наказание Константин Ярошенко. Москалькова отметила «жесткое, и даже жестокое» отношение тюремной администрации к россиянину, скудное питание, несвоевременную медпомощь и отсутствие длительных свиданий.

Подчеркивается, что уполномоченный по правам человека хотела привлечь внимание гражданского общества и СМИ к судьбе Ярошенко, чтобы добиться его помилования. При этом она отметила, что в российской пенитенциарной системе есть немало недостатков.