Московские светофоры передадут в частные руки

В мае московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выберет компанию, которая будет обслуживать интеллектуальную транспортную систему (ИТС) города. На эти цели выделят 17 млрд рублей, это самый крупный контракт, который заключал ЦОДД за последние несколько лет, сообщает «Коммерсантъ».

До сих пор ИТС обслуживалась силами специалистов ЦОДД и подрядных компаний (действие текущего контракта заканчивается в июне). Новым контрактом будут определены, в частности, сроки ремонта оборудования, используемого для управления движением.

Как пояснил «Коммерсанту» замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков, новый контракт позволит повысить надежность всей системы. Так, к примеру, в столице сохраняется проблема с отключением светофоров во время ливней из-за коротких замыканий в коммуникациях: ЦОДД устраняет неисправности силами своих бригад, но специалисты не всегда успевают выезжать на объекты в сжатые сроки. Новый подрядчик будет устранять неисправности и отвечать перед ЦОДД. В рамках контракта многие светофоры будут также перенастраиваться, что позволить снизить уровень пробок, добавил Дмитрий Горшков.