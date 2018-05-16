На Донбассе погиб украинский военный, еще двое бойцов получили ранения

Боевые действия на Донбассе активизировались в прошедшие сутки после 16 часов и продолжались на всех направлениях, в результате чего обе стороны понесли потери.Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил.Сообщается, что российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения. Оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра вчера, 15 мая, обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское.На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка. На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое, Пески.Во время боевых действий один наш защитник погиб, еще двое были ранены и оперативно эвакуированы в госпиталь.В США сделали заявление о вводе миротворческого контингента ООН на ДонбассПо данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили двое погибших и трое раненых. Адекватный ответ также враг получил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Талаковка и Широкино.