На Гавайях объявлен красный уровень тревоги из-за извергающегося вулкана

На Гавайях объявлен самый высокий уровень тревоги из-за извержения вулкана. Об этом сообщает геологическая служба США.

Облака вулканического пепла поднимаются на высоту 3700 метров. Отмечается, что активность вулкана Килауэа стать более взрывоопасной: повышается интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана. Распоряжение об эвакуации коснулось около десяти тысяч человек. Потоки лавы уже уничтожили 30 домов