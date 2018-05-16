На Луганщине гроза обесточила шахту

В Луганской области из-за грозы была обесточена шахта Тошковская ГП «Первомайскуголь», когда там находились 29 горняков.

Начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что в результате грозы была повреждена воздушная высоковольтная линия электропередачи в районе с. Тошковка Попаснянского района, поступило в отдел полиции ночью 15 мая.

Сотрудники полиции установили факт обесточивания шахты в момент, когда в горных выработках находилась рабочая смена. По состоянию на 06:45 электроснабжение частично восстановлено.

Сейчас горняки подняты на поверхность. Угрозы их жизни и здоровью нет.