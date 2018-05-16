На островах Русский и Октябрьский создадут особый правовой режим

В ближайшее время будут созданы специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления на Международном юридическом форуме, сообщает ТАСС.

В России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом, например, Свободный порт Владивосток.

Премьер-министр подчеркнул, что еще большие перспективы открываются в рамках наднациональных объединений. В настоящее время идет работа по налаживанию инфраструктуры взаимодействия на основе самых современных технологий внутри Евразийского экономического союза.