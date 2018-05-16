На Украине рассказали о варианте борьбы с Крымским мостом

Единственной «разумной» позицией Украины в связи с ситуацией вокруг Крымского моста является подача исков в международные суда. Об этом заявил украинский политик, глава партии «Основа» Андрей Николаенко.

По его словам, подача исков в международные арбитражи является «единственной разумной и возможной позицией».

Кроме того, Николаенко отметил негативное влияние моста на украинскую экономику. Политик заявил, что ограничение пропускной способности по высоте суден, которые могут зайти в Азовское море, дает прямой экономический негативный эффект.