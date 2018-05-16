Нападавших на митингующих в Москве казаков выпороли нагайками

Казачий блогер Василий Ящиков рассказал Business FM, что на специальном сходе казаки провели внутреннее расследование и наказали тех, кто бил нагайками собравшихся на акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве.

«Да, мы провели сход. Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но тем не менее мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим, казачьим обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», — заявил Ящиков.

Он добавил, что факт порки не означает, что в следующий раз казаки будут терпеть оскорбления и реагировать как-то иначе.

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