Нарушителей норм ввоза в РФ зарубежного алкоголя могут наказать на 5 тысяч рублей

Превышение установленной нормы провоза в РФ немаркированного алкоголя в объёме более 10 литров на одного человека должно наказываться штрафом в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», указано, что с 1 января вступила в силу новая статья 14.17.2. КоАП, устанавливающая ограничение на перемещение в России немаркированной алкогольной продукции из стран ЕАЭС на уровне не более 10 литров на одного человека.

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Необходимо обратить внимание на тот факт, что в данной статье при расчёте разрешённого объёма алкогольной продукции и применении мер административной ответственности за её превышение не учитывается возраст физических лиц.

Так, при ввозе алкогольной продукции в Россию из-за рубежа через таможенную границу (т.е. не из стран — членов ЕАЭС) необходимым условием для совершения данного действия является совершеннолетие человека.

Парламентарии обращают внимание на зарубежный опыт, который устанавливает разрешение на ввоз только на людей как минимум старше 18 лет. В России данного ограничения пока не установлено.

В силу того, что зарубежный и российский опыт говорят об однозначном вреде неограниченного потребления алкогольной продукции для жизни и здоровья человека, подобные нормы о возрастном ограничении и регламентации объёма вводимого алкоголя должны регулироваться на законодательном уровне.

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