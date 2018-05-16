Названы самые опасные позы людей перед компьютером

Мало кто задумывается над тем, что поза, в которой он сидит перед компьютером, может быть причиной негативных изменений в здоровье и самочувствии.Поза «нога на ногу». Закидывание ноги на ногу – любимая поза миллионов сидящих за компьютерами людей по всему миру. Ее же ученые считают крайне нежелательной и опасной для организма, пишет журнал Cosmo.«Закидывание ноги на ногу увеличивает нагрузку на крестцово-подвздошные сочленения и позвоночник. У человека, который часто сидит в такой позе, может появиться артроз, тромбоз, застой крови в области малого таза»,- приводится мнение научных специалистов на этот счет.Кроме того, сидеть в позе «нога на ногу» крайне вредно для вен и сосудов. Медики утверждают, что такая поза способствует нарушению кровообращения и лимфообращения, появлению варикозного расширения вен.Отсутствие прямой осанки. Оглянитесь – почти все сидящие за компьютером люди сутулятся. В результате их шейный и поясничный отделы автоматически начинают испытывать повышенную нагрузку, при этом происходит сдавливание легких, а также органы брюшной полости. Отсутствие осанки при долгом сидении может провоцировать сколиозные искривления позвоночника, приводить к болям в сердце и даже к нарушению кровоснабжения мозга, отметили врачи. Кроме того, люди, которые находятся в таком положении, оказываются склонными к появлению геморроя, простатита, гастрита, а также болезней легких.