Неожиданное решение: автогигант из Германии пропустит следующий автосалон в Детройте

Вслед за Mercedes и BMW об отказе от участия в автосалоне в Детройте 2019 года объявила Audi."У Audi долгая и успешная история участия в North American International Auto Show с премьерами многочисленных моделей, которые продаются сегодня по всему миру", - говорится в пресс-релизе Audi, - "Однако мы приняли решение в 2019 году не участвовать NAIAS. Мы будем оценивать каждый международный или локальный автосалон с точки зрения сроков наших премьер, а также эффективности для взаимодействия со СМИ и потребителями".В течение последних нескольких лет автосалон в Детройте столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны выставки электроники CES в Лас-Вегасе, которая проходит за несколько недель до Детройта. CES привлекает большое количество посетителей и прессы и показывает много новинок от производителей, которые потом появляются в Детройте.Из-за конкуренции с CES организаторы автосалона в Детройте - Ассоциация Автомобильных Дилеров Детройта - думают о переносе автошоу с января на другой месяц, чтобы избежать подобных ситуаций.