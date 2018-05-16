«Неожиданное счастье»: Брежнева показала свои фото без макияжа

В Инстаграме певица Вера Брежнева поделилась свежими фотографиями, на которых показала себя без макияжа.

Новые фото Брежнева подписала так: «Вчера со мной случилось неожиданное счастье. Мои близкие люди сделали мне сюрприз. Я находилась на съемках в Санкт-Петербурге. И утром выехала на репетицию, а очутилась в прекрасном месте. В деревне Чаплино Волховского района. В доме, в котором я не была 30 лет, но где провела много дней своего счастливого детства. Здесь жила моя прабабушка Катя, у которой мы гостили с бабушкой Верой. Через 30 лет я вспомнила каждый закуток, каждый коврик, даже это дерево. Дом не продали, наоборот, многое оставили, как было, в нем продолжает жить сестра бабушки Веры- Нина. И вчера меня там ждали. Эти ощущения невозможно передать. Настоящее детское беззаботное… Потрясающая штука — память. Через десятки лет восстанавливает события до мелочей. И вчера я снова провела день у бабушки. Где те же запахи. Мой любимый домик в деревне.».

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