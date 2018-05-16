Новая жизнь Линдсэй Шукус из-за романа с Беном Аффлеком кажется ей странной

Бен Аффлек публичная персона. Папарацци норовят получить свежий и пикантный кадр актера, с чем он уже свыкся. А вот его девушка Линдсэй Шукус, отношения с которой он рассекретил год назад, считает такой поворот в ее жизни странным, ведь привыкла жить за камерами.



Линдсэй работает продюсером телешоу Saturday Night Live и еще не свыклась с переменами в ее жизни. «Вся моя карьера развивалась за камерой, и мне было очень комфортно. Я продюсер, мама, подруга, а теперь меня считают публичной персоной, что очень странно и смешно для меня», — призналась спутница актера.

Напомним, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек продолжают собираться на праздники и проводят время вместе с детьми. На пасху Дженнифер вместе с сыном Сэмом и дочерями Вайолет и Серафиной прилетела на Гавайи, чтобы проведать Бена на съемках. Папарацци поделились серией фотографий, на которых запечатлены все члены семейства, гуляющие по парку Sealife Park в Гонолулу. В то время, как дети резвились на природе, изучая животных под присмотром гида, Бен и Дженнифер мило общались. Сразу после окончания программы Дженнифер оставила детей с отцом и отправилась в отель, где поселилась в одиночестве.

Казалось, горькие чувства после бракоразводного процесса остались позади, и бывшие супруги смогли наладить свои отношения.

Как сообщал ранее инсайдер, Аффлек пытался вернуть жену еще после развода, и попытки не свелись к одному разу. «Он умолял ее вернуться несколько раз,» — говорит инсайдер. Оказывается, несмотря на то что актер уже встречается с телепродюсером Линдсэй Шукус, Аффлек признавался друзьям об оставшихся романтических чувствах ко своей бывшей супруге. В разговорах он упоминал, что хочет вернуть Дженнифер.

Гарнер, в свою очередь, не ополчилась против Аффлека после развода. 45-летняя актриса помогла своему бывшему мужу в тяжелый период. Когда тот проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, она каждый день его навещала и поддерживала. «Все выглядело очень позитивно. Дженнифер проявляла заботу, и оба они хотели, чтобы все наладилось,» — продолжает инсайдер. Он добавил, что сейчас Аффлек на пути к полному восстановлению, ведь он очень следит за своим здоровьем и работает над собой.