«Новороссия» перезагрузка»: эксперт озвучил тревожные данные по Донбассу

Россия намерена объединить «ЛНР» и «ДНР» или перезапустить новый проект «Новороссия».

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что об этом свидетельствует недавняя встреча главарей «ЛДНР» Александра Захарченко и Леонида Пасечника.

Тымчук отмечает: «С другой стороны, мы видим, что нынешнее „руководство“ ЛНР, в отличие от одиозного Плотницкого, намного меньше светится в информационном поле, с их стороны не звучат одиозные заявления. А право светиться своими многократными заявлениями в информационном пространстве принадлежит товарищу Захарченко».

Также, он отметил, что теоретически объединение возможно, но необходимо смотреть на то, кто будет назначен после помощника главы РФ Владислава Суркова.

Тымчук добавил: «Здесь намечается интересный расклад, поскольку мы знаем, что основной кандидатурой, хоть и не единственной, на роль куратора ЛНР и ДНР из администрации президента России является зампред правительства РФ Дмитрий Козак».

Кроме того, он добавил: «Сейчас идет смена куратора, то нужно ожидать, что и на самом Донбассе будут какие-то оккупационно-административные изменения. Входит ли туда объединение этих недореспублик? Пока явных признаков нет, хотя я не исключаю такой вариант».

По его словам, сейчас звучит со стороны главарей «ЛНР» и «ДНР», похоже на то, что они раскручивают идеологическую карту: «Во время празднований „годовщин“ своих недореспублик они и сами уточняли, что речь идет о каком-то идеологическом единстве. Поэтому на данный момент это больше идеологическая карта, нежели какие-то конкретные планы».