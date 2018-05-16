Около 40 россиян заболели в пятизвездочном отеле в ОАЭ

За последнюю неделю с жалобами на недомогание обратились в свои страховые компании около 40 российских туристов, проживающих в пятизвездочном отеле Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa в Шардже. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По одному из указанных обращений потребовалась госпитализация. В остальных случаях туристы получили амбулаторное лечение», — сказано в сообщении ассоциации. Особо отмечается, что все случаи признаны страховыми.

Точная причина заболевания пока не выяснена, так как лабораторный анализ потребует не менее десяти дней. Предполагается, что речь идет о ротавирусной инфекции. Предварительный диагноз — гастрэнтерит.