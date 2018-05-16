Ольга Зайцева заявила, что если ее позовут, готова пойти работать в СБР

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости, Елена Вайцеховская. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в интервью РИА Новости утвердительно ответила на вопрос, готова ли пойти работать в Союз биатлонистов России в случае получения такого предложения.

Зайцева сообщила о завершении спортивной карьеры в 2015 году.

"Пойду, - ответила собеседница агентства на вопрос, готова ли она работать в Союзе биатлонистов России, если ее позовут. - Я же для этого специально училась, соответствующее образование получала".

Она также рассказала, что бы изменила в российском биатлоне, если бы стала руководителем.

"Собрала бы команду. Я имею в виду спортсменов. Не пускала бы никого на индивидуальную подготовку. Все эти разные команды, которые сейчас существуют, соединила бы в одну. Пусть со своими тренерами, как это сделала (глава Федерации лыжных гонок России) Елена Вяльбе. Все ведь увидели, что это дает результат", - сообщила Зайцева.

"Согласна я и с тем, что вокруг спорта нужно поменьше отвлекающего от работы пиара – фотосессий, бесконечных интервью. Мне кажется, было бы правильным немножко убрать всю эту внутреннюю распущенность", - добавила она.

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