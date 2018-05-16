Омелян оценил убытки Украины от Крымского моста

Убытки Украины от строительства и ввода в эксплуатацию Крымского моста оцениваются в 500 миллионов гривен в год. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала NewsOne.

«Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривен в год — это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал Омелян.

По словам министра, суммы непрямых убытков Украины от Крымского моста составляют миллиарды гривен.

«Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам. Мы все скрупулезно подсчитываем. Все счета будут России выставлены», — добавил Омелян.

Ранее Омелян заявил, что Крымский мост будет соединять «украинскую Кубань с украинским Крымом».

Фото: УНИАН