Осы стучат брюшком для передачи информации о еде

Энтомологи установили, что осы стучат брюшком, чтобы сообщить своим сородичам в гнезде о наличии поблизости источника еды. Это первый случай, когда у ос обнаружена сложная связанная с пищей коммуникация, подобная той, что давно известна у пчел и муравьев.

Биологи Бенджамин Тейлор (Benjamin J. Taylor) из Университета Нью-Йорка и Роберт Джинн (Robert L. Jeanne) из Висконсинского университета изучали явление, которое в англоязычной литературе известно под названием gastral drumming «гастральный барабанный стук». Оно было засвидетельствовано у нескольких видов ос из подсемейства веспин (Vespinae), которые отличаются наиболее сложным поведением среди остальных ос. Рабочие осы, находясь в гнезде, иногда начинают ритмично размахивать своим брюшком, производя различные звуки.

В течение полувека энтомологи считали такое поведение сигналом, что данная оса голодна и хочет, чтобы обитатели гнезда ее покормили. Но, по словам Тейлора и Джинна, на самом деле стучащие брюшком осы информируют других ос в гнезде о том, что где-то недалеко есть источник пищи. Эксперименты, подтверждающие это, ученые провели на широко распространенном виде ос германских (Vespula germanica). Ученые обнаружили, что осы начинали барабанить чаще, когда им предоставлялись дополнительные источники пищи, и делали это реже и не так активно, когда экспериментаторы лишали их источников еды. После того, как какая-либо из ос выполняла свой номер с барабанными ударами брюшком, в гнезде повышалась двигательная активность, трофаллаксис (обмен пищей между особями, который играет роль в передаче информации) и рабочие особи начинали чаще вылетать из гнезда.

У муравьев и пчел уже давно описана форма поведения, получившая название «вовлечение» (recruitment), когда одно насекомое привлекает других обитателей гнезда к добыванию пищу из найденного источника. Но у ос этого ранее никогда не отмечалось.

Исследование опубликовано в журнале The Science of Nature.