Панков: волейболисткам сборной РФ не хватает опыта для более сконцентрированной игры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости, Вероника Столбунова. Волейболисткам сборной России пока не достает опыта, чтобы сохранять концентрацию на протяжение всего матча, заявил главный тренер российской команды Вадим Панков.

Сборная России в среду нанесла поражение команде Таиланда в рамках Лиги наций со счетом 3-1. Россиянки в данном турнире выступают достаточно молодым составом.

"На сегодняшний день мы не можем играть стабильно четко или по возрастающей. Вчера тоже был спад в четвертой партии, но получилось. Спад в приеме, расконцентрация: игроки не могут долго четко играть по схеме, идет немного уставание, рассеянность, и это не дает сконцентрировано играть. Это однозначно из-за нехватки опыта. Надо терпеть многолетиями, хотя в команде есть игроки, которые уже достаточно много играют", - сказал Панков журналистам.

"На собрании было сказано, что как только вы рискуете и сложно подаете, вся система быстрой атаки рушится в команде соперника. Это проблема сегодня стоит: мы не можем перестроиться от защиты в полузащиту или страховку, проще говоря – ближе стоять к сетке", - добавил тренер.