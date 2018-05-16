Папина дочка: Дочь Ивана Урганта растет его копией

В юбилейный день рождения дочери Нины популярный телеведущий Иван Урган опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм фотографию именинницы. Без лишних слов и по-мужски лаконично подписал это дорогое фото эмодзи в виде сердечка и числом 10. Девочке исполнилось 10 лет!

Поклонники телезвезды выразили восхищением тем, насколько Нина похожа на своего папу. Подчеркнули, что продолжательница известной династии растет красивой девочкой, отметили «умный не по годам взгляд», пожелали юной юбилярше счастья.

Нина и Иван Урганты



Напомним, что Нина Ургант родилась во втором браке телеведущего - с Натальей Кикнадзе. Своим именем девочка обязана своей знаменитой бабушке - советской и российской актрисе театра и кино.

Ивана Урганта можно считать многодетным отцом. Он также воспитывает двухлетнюю дочь Валерию и 17-летнюю дочь своей супруги Натальи Кикнадзе от первого брака - Эрику.

А недавно для своей большой семьи телеведущий приобрел особняк в Подмосковье, в одном из престижных коттеджных поселков на Рублево-Успенском шоссе. Как сообщают отечественные СМИ, стоимость этого объекта недвижимости превышает семь млн долларов.

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