Партия Пашиняна поддержала требования протестующих об отставке мэра Еревана

Около мэрии Еревана проходят две акции — одна в поддержку главы администрации Тарона Маргаряна, участники другой требуют его отставки. Об этом РБК рассказал Ален Симонян, депутат Национального собрания от партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», присоединившейся к протестной акции.

По словам депутата, Маргарян должен подать в отставку. Мэр Еревана входит в Республиканскую партию, которая находится в оппозиции к Пашиняну, сохраняя при этом парламентское большинство.

10 мая около здания уже собирались демонстранты, требовавшие отставки Маргаряна.

16 мая жители столицы ворвались в здание городской администрации после появления информации о том, что вместо ремонта в городском парке вырубаются деревья.

«Люди протестуют против мэра города, так как он фактические третье-четвертое лицо правящей партии, которую люди отвергли и которую считают виновной за то, что произошло с Арменией за последние несколько лет», — отметил Симонян.

Он также подчеркнул, что в акции, организованной в поддержку Маргаряна участвуют работники мэрии и региональных муниципалитетов.