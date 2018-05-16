Первыми нарушителями ПДД на Крымском мосту стали байкеры

Несколько десятков байкеров, участвовавших в мотопробеге по Крымскому мосту, остановились в арочном пролете и стали делать селфи. Как сообщает «Крыминформ», это является нарушением Правил дорожного движения, которые запрещает остановку на мосту в случае, если для движения в одном направлении имеется менее трех полос.

Руководитель байкерского объединения «Ночные волки» Александр Залдостанов ранее сообщал, что отказался от идеи остановиться на мосту и устроить флэшмоб, чтобы не нарушать правила. Более того, он лично дал местным властям слово, что байкеры не будут останавливаться.

«Две колонны из тысячи мотоциклистов поехали навстречу друг другу по мосту, проехали мимо и добрались до берегов», — заявил РБК глава «Ночных волков». Он отметил, что «за всеми уследить не могли».