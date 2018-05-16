Песков пообещал ответные меры на задержание редактора РИА Новости Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с задержанием в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявил, что украинским журналистам в России ничего не угрожает. Однако, как сообщает «Интерфакс», он пообещал принять оперативные меры в случае нападок на россиян за рубежом.

«Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, особенно когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «на протяжении всех этих тяжелых лет профессиональную деятельность украинских журналистов в РФ никто не ограничивал». Песков также посетовал, что «таким преимуществом не могут похвастаться российские журналисты на Украине».

Напомним, 15 мая СБУ провела обыски в офисе «РИА Новости Украина. Был также задержан руководитель агентства Кирилл Вышинский.