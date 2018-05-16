Петербургские депутаты решили бороться с неприятными запахами

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсуждают введения нового экологического норматива, который будет контролировать уровень неприятного запаха в жилом массиве.

Введение в экологическое законодательство понятия «запах» и его оценка позволит определить условия проживания людей в микрорайонах, которые расположены рядом с мусорными полигонами и заводами. На таких территориях замеры по «загрязненности» вредными веществами часто соответствуют норме, однако жителей все равно беспокоит неприятный запах, пояснили в парламенте.

Новый экологический норматив воздуха позволит следить за его соответствием норме и применять меры по устранению неприятного запаха с применением штрафных санкций к источнику. В ряде европейских стран уже имеются нормативы по запаху.

Итогом обсуждения стало решение обратиться в Роспотребнадзор с просьбой о предоставлении информации о планах и сроках разработки нового норматива по запахам в атмосферном воздухе и мониторинг законодательства для внесения в него необходимых изменений.