Победа патриотов: антиконституционный «Контингент» полностью отклонен

Сегодня в стенах Государственной Думы состоялось заседание специальной комиссии по доработке законопроекта о федеральной информационной системы учета обучающихся, то бишь – по скандальной ГИС «Контингент». Родительская общественность может праздновать победу. Скандальный проект тотального контроля за дошколятами, школьниками и студентами России, ветированный Президентом в последний день 2016 года не без активного участия РИА «Катюша», полностью отклонен.

Минобрнауки РФ предприняло последнюю попытку доработать документ о «Контингенте», худо-бедно выполнив основные рекомендации Президента. Напомним, Владимир Путин возмутился отсутствием полного перечня обязательных сведений об учащихся для внесения в «Контингент», а также возможностью открытия доступа к ним для любых организаций – в том числе коммерческим. Родители видели в этом проекте готовый централизованный механизм ювенального контроля – изначально предполагалось вносить в единую базу сведения о здоровье (болезнях, прививках), положении дел в семье, составе семьи, местах работы отца и матери, отношениях в семье школьника и т.д. Несмотря на все старания лоббистов, 15 мая их аргументы были окончательно разбиты в пух и прах.

– рассказала участница заседания сенатор Елена Мизулина.

Значимый успех патриотов, сторонников сильной суверенной России, не вливающейся в глобалистский в заранее отведенное для нее «хозяевами денег» место в отстойнике должна воодушевить всех здравомыслящих граждан. Впрочем, на этом противостояние с форсайтщиками, людеардерами и прочими лоббистами «прогрессивных западных ценностей» далеко не заканчивается. На горизонте вступление в силу закона о единой биометрической системе учета и контроля всех россиян, о ЕГИССО с такой же общероссийской базой на малоимущих родителей и вообще всех граждан, желающих получать соцподдержку. Так что впереди новые жаркие баталии в кабинетах, кулуарах, общественном пространстве и, весьма вероятно, на улицах нашей страны. Мы должны до последнего защищать главное богатство страны – наш народ – и не допустить его превращения в «человеческий капитал», «контингент», «биоматериал» или «цифровые личности», выставленные компрадорами на международный рынок.

http://katyusha.org/view?id=9896