Почему на самом деле западные политики едут на ПМЭФ?

Петербургский международный экономический форум, который в 2018 году будет проходить с двадцать четвертого по двадцать шестое мая, соберет на этот раз, как предполагают его организаторы, как минимум на пятнадцать процентов больше гостей. Участие в ПМЭФ-2018 уже подтвердили полторы тысячи делегатов, и среди них, как сообщает информационный ресурс politexpert.net, заметно больше зарубежных гостей.В ПМЭФ-2018 поучаствуют, например, глава Франции Эммануэль Макрон, японский премьер-министр Синдзо Абэ, а также руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.Форум посетит, кроме того, посол Соединенных Штатов Америки Джон Хантсман — он будет участвовать в конференции, посвященной необходимости преодоления непростого периода в отношениях США и России.Комментируя повышенную заинтересованность иностранных политиков в форуме, политолог Леонид Крутаков говорит, что рассуждать о смене западной политики в отношении России пока что преждевременно, но очевидно, что некоторые попытки сближения с РФ действительно предпринимаются отдельными, например, европейскими государствами. Интересы, при этом, преследуются в первую очередь экономические.